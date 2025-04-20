Политика как он...
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Политика как она есть

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  • саша пупкин
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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным и создание музея истории мировых религий

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным и создание музея истории мировых религий

О предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным на форуме к 80-летию Великой Победы на берегах Волги сообщил соотечественникам во время посещения 20 апреля храма в Витебской области, информирует БЕЛТА.

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