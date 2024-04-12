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В Москве простились с трагически ушедшим из жизни певцом Евгением Кунгуровым

В Москве простились с трагически ушедшим из жизни певцом Евгением Кунгуровым

Церемонии прощания прошла на Троекуровском кладбище.В Москве на Троекуровском кладбище 11 апреля состоялась церемония прощания со звездой шоу «Голос», ведущим программы «Ром антика романса», заслуженным артистом РФ, оперным певцом Евгением Кунгуровым.

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