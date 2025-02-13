Суд вынесет приговор экс-главе Федерации борьбы по делу о двойном убийстве

РИА Новости/Вадим Жернов В городском суде Санкт-Петербурга 13 февраля присяжные огласят вердикт известному криминальному авторитету Владимиру Кулибабе, который обвиняется в двойном убийстве, покушении на убийство, а еще в участии и руководстве устойчивой вооруженной группой.
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