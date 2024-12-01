Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эксклюзивном интервью RT сообщил о более чем 400 документированных случаях использования Киевом химоружия против жителей и военных на Донбассе.
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