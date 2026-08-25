Форт близок к переходу из «Барсы» в «Боруссию». «Блауграна» надеется получить 10+ млн евро за 20-летнего защитника (Bild)

Правый защитник «Барселоны» Эктор Форт близок к переходу в «Боруссию», сообщает Bild. В воскресенье представители дортмундского клуба побывали в столице Каталонии с целью приобрести 20-летнего испанца, за которого «блауграна» надеется получить свыше 10 млн евро.