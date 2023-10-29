Эксперт спрогнозировала рост продаж квартир в рассрочку без банков

Unsplash/Jozsef Hocza Из-за снижения доступности ипотечных кредитов после повышения ключевой ставки жители России начнут рассматривать варианты покупки недвижимости без участия банков, заявила "Известиям" заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.
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