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Эксперт спрогнозировала рост продаж квартир в рассрочку без банков

Эксперт спрогнозировала рост продаж квартир в рассрочку без банков

Unsplash/Jozsef Hocza Из-за снижения доступности ипотечных кредитов после повышения ключевой ставки жители России начнут рассматривать варианты покупки недвижимости без участия банков, заявила "Известиям" заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

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