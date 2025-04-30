ЕС сорвал планы по снаряжению "сил сдерживания" на Украину – The Times

Европейским странам будет трудно собрать свои воинские контингенты для направления на Украину. Европейские "армии недостаточно укомплектованы и недостаточно финансируются", утверждает британское издание cо ссылкой на источники.
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