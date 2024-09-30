В хуторе Деминском состоялся концерт, приуроченный ко Дню пожилых людей, в котором выступали, в том числе, и участники семейного клуба казачьих традиций "Живы-крепки".
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В хуторе Деминском состоялся концерт, приуроченный ко Дню пожилых людей, в котором выступали, в том числе, и участники семейного клуба казачьих традиций "Живы-крепки".