Церемония возложения венков и цветов к памятнику Маршала Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову прошла в Екатеринбурге

Георгий Жуков - четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победы», множества советских и иностранных наград с 1948 по 1953 год занимал должность командующего войсками Уральского военного округа и проживал в Свердловске (ныне Екатеринбург).