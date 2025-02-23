Церемония возложения венков и цветов к памятнику Маршала Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову прошла в Екатеринбурге

Георгий Жуков - четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победы», множества советских и иностранных наград с 1948 по 1953 год занимал должность командующего войсками Уральского военного округа и проживал в Свердловске (ныне Екатеринбург).
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