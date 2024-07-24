Константин "Затулло" Затулин, после того, как депутат Сергей Обухов в одном из интервью назвал его «голосом мигрантской мафии», заявил, что не причастен к «миграционной ренте» и «мафиозной структуре» и попросил заставить Обухова извиниться перед ним.
От чистого сердца...
Комментарии
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Егор П
жаль такой функции нет(пока)
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2 час.
Maxim
Всём - жаль, однако: скоро - будет..
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1 час.
Поля Русс
ЗАТУЛО ПРЕКРАСНО осознаЁТ последствия своего ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА поступка.....А ЗНАЧИТ - предатель и враг своей страны. Третьего не дано.
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50 мин.
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