От чистого сердца...

Константин "Затулло" Затулин, после того, как депутат Сергей Обухов в одном из интервью назвал его «голосом мигрантской мафии», заявил, что не причастен к «миграционной ренте» и «мафиозной структуре» и попросил заставить Обухова извиниться перед ним.