Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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От чистого сердца...

От чистого сердца...

Константин "Затулло" Затулин, после того, как депутат Сергей Обухов в одном из интервью назвал его «голосом мигрантской мафии», заявил, что не причастен к «миграционной ренте» и «мафиозной структуре» и попросил заставить Обухова извиниться перед ним.

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Комментарии
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Егор П
жаль такой функции нет(пока)
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2 час.
Maxim
Всём - жаль, однако: скоро - будет..
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1 час.
Поля Русс
ЗАТУЛО ПРЕКРАСНО осознаЁТ последствия своего ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА поступка.....А ЗНАЧИТ  - предатель и враг своей страны. Третьего не дано.
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50 мин.

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