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Ташуев сравнил Дзюбу со звездой на новогодней елке: «Артем способен придержать, отдать, сбросить мяч, консолидировать группу атаки»

Ташуев сравнил Дзюбу со звездой на новогодней елке: «Артем способен придержать, отдать, сбросить мяч, консолидировать группу атаки»

– В матче с «Крыльями Советов» железнодорожники в отсутствие Артема Дзюбы нанесли всего один удар в створ, хотя недавно все восхищались их результативностью.

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