Crew Dragon с туристами отстыковался от МКС

Корабль Crew Dragon с экипажем миссии Axiom 3 отстыковался от МКС Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем коммерческой миссии Axiom 3 отстыковался от Международной космической станции (МКС).
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