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Царьград

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Власти Оренбургской области эвакуировали 82 человека из-за пожара

Власти Оренбургской области эвакуировали 82 человека из-за пожара

В Оренбургской области из-за распространения огня на территории Соль-Илецкого лесничества эвакуировали 82 человека, включая учеников техникума и специальной школы для мальчиков.

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