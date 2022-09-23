В Ростове-на-Дону силовики задержали банду автоподставщиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростове-на-Дону преступную группировку, которая на протяжении четырёх лет зарабатывала на инсценировках дорожно-транспортных происшествий, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростове-на-Дону преступную группировку, которая на протяжении четырёх лет зарабатывала на инсценировках дорожно-транспортных происшествий, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.
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