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В Ростове-на-Дону силовики задержали банду автоподставщиков

В Ростове-на-Дону силовики задержали банду автоподставщиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ростове-на-Дону преступную группировку, которая на протяжении четырёх лет зарабатывала на инсценировках дорожно-транспортных происшествий, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

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