Ну а Петербург и Ленобласть ждет циклон, автором которого стал ураган «Кирк». Он родился в Атлантике.
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Ну а Петербург и Ленобласть ждет циклон, автором которого стал ураган «Кирк». Он родился в Атлантике.