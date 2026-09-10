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Сводка на 10 сентября! БПЛА долетели до Нового Уренгоя, Сочи атаковали с моря: что произошло за сутки на фронте

Сводка на 10 сентября! БПЛА долетели до Нового Уренгоя, Сочи атаковали с моря: что произошло за сутки на фронте

В течение 9 сентября Вооружённые силы Украины продолжили одну из самых масштабных за последнее время атак беспилотниками по территории России.

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