Сводка на 10 сентября! БПЛА долетели до Нового Уренгоя, Сочи атаковали с моря: что произошло за сутки на фронте

В течение 9 сентября Вооружённые силы Украины продолжили одну из самых масштабных за последнее время атак беспилотниками по территории России.
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