Боевики ВСУ разграбили православный храм под Суджей

Военный священник, протоиерей Александр Зинченко сообщил, что солдаты Вооруженных сил Украины в Суджанском районе Курской области разграбили Свято-Знаменский храм в селе Борки, мародеры вынесли большую часть икон и церковных принадлежностей, не тронули только иконостас.
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