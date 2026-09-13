В Германии забили тревогу после сокрушительного поражения партии Мерца

Германия столкнулась с кризисом, который выходит далеко за рамки проблем правящей коалиции. Такое мнение высказал премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер, сообщает … .
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