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В Госдуме отреагировали на попытку ВСУ атаковать Ростовскую и Воронежскую области

В Госдуме отреагировали на попытку ВСУ атаковать Ростовскую и Воронежскую области

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, таким образом Украина пытается п показать еще какую-то дееспособность для того, чтобы попытаться привлечь Запад к дальнейшей помощи.

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