За прошедшие сутки Вооруженные силы России подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов и ликвидировали около 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра военной группировки «Центр» Александр Савчук.
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