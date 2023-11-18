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ВС РФ ликвидировали до 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

ВС РФ ликвидировали до 100 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

За прошедшие сутки Вооруженные силы России подавили до 30 украинских артиллерийских расчетов и ликвидировали около 100 военных ВСУ на краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра военной группировки «Центр» Александр Савчук.

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