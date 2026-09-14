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В пятницу ЦБ оценил устойчивую инфляцию строго выше 4% впервые за полтора года: график

В пятницу, 11 сентября, Банк России не только приостановил полуторагодовой цикл снижения ключевой ставки, но и повысил свою оценку устойчивой инфляции с 4-5% до 5-6%.

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