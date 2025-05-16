Первый секретарь ЦК КПСС Советского Союза Никита Хрущёв в 1954 году "на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников", объяснил помощник президента России Владимир Мединский передачу Крым Украине.
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