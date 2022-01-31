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Карлстон Харрис про бой с Шавкатом Рахмоновым: «Я постараюсь навязать свою игру и победить»

 Уже в эти выходные казахстанский боец Шавкат Рахмонов выступит в рамках основного карда турнира UFC против гайанца Карлстона Харриса.

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