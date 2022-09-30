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Кредитные каникулы предоставят мобилизованным, добровольцам и членам их семей

Кредитные каникулы предоставят мобилизованным, добровольцам и членам их семей

Агентство «Москва» | Андрей Никеричев Госдума утвердила во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий право на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным займам лицам, призванным на военную службу по частичной мобилизации.

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