Кредитные каникулы предоставят мобилизованным, добровольцам и членам их семей

Агентство «Москва» | Андрей Никеричев Госдума утвердила во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий право на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным займам лицам, призванным на военную службу по частичной мобилизации.
Агентство «Москва» | Андрей Никеричев Госдума утвердила во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий право на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным займам лицам, призванным на военную службу по частичной мобилизации.
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