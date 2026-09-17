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ТАСС

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Парашютист Бойцов не хочет совершать прыжки при поддержке иностранных компаний

Парашютист Бойцов не хочет совершать прыжки при поддержке иностранных компаний

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Зарубежные компании часто обращаются к автору рекордного прыжка из стратосферы, россиянину Сергею Бойцову с просьбой прыгнуть под их эгидой, однако сам спортсмен хочет представлять только Россию.

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