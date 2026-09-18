Новосибирск получил 15 новых «ГАЗелей» для скорой помощи

Новосибирская станция скорой помощи получила партию из 15 автомобилей «ГАЗель Next» класса «В». Церемония вручения ключей прошла на площадке учреждения, расположенного на улице Семьи Шамшиных.
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