«Рука Москвы» дотянулась до дна Балтики: Финны, прибалты и немцы сообща раскручивают шпионский скандал

Виктор Луговой

У кого-то разыгралась творческая фантазия... Любопытен я знать: чем они там стимулируются, писамшы такое? Допустим, "Игл-С" реально принадлежит "теневому флоту" и перевозит российскую нефть втёмную. Он должен - сновать взад-назад тише травы и ниже воды. Вопрос: на кой ляд ему так привлекать к себе внимание, занимаясь явно вылезающими за рамки главнейшей функции вещами, и драть якорями буржуйские шланги? Допустим, "Игл-С" именно теневой танкер. А - можно поконкретнее, что там за чемоданы оборудования на мостике? Дальше: кто сказал, что это оборудование не имеет отношения к навигации, судовой связи и безопасности? Дальше: а на кой бы ляд прослушивать кучу частот с танкера, если они нормально слушаются нашей наземной радиоразведкой с приграничья, скажем, с островов, с военных каябиков шаровой окраски и с нумером на борту? Про ноутбуки - доставило; с русской и турецкой клавиатурами? ну, и на кого же шпионил бедолага "Игл-С", на русских или на турок? А вот полный ощущец по делу, что финики сами рванули шланг, дабы на кураже получить инцидент в свою пользу и зачать бороться с теневыми танкерами. Нун, гут; у России морей хватит, танкера могут перестать грузиться в Приморске, Высоцке и Усть-Луге... пока, во всяком случае, и пойти с Мурмана или Архангельска, а там с Находки. А темку-то со шлангами надо поддерживать горячей, - и финики будут драть нитку за ниткой под пустой водой, типа, "каравул, расейские подлодные водки отакуэ!"? Выход за стилистические рамки чревабелен, нету меры - нету веры. Впрочем, понимать такие вещи - надо иметь понималку, а без неё - только начни, и уже не остановишься. Даже ведь не соображают, во что лезут...