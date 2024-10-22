На Парнасе норка напала на 8-летнюю девочку. Инцидент произошел вечером 21 октября. Как стало известно Мойке78, животное на поводке выгуливала местная жительница.
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На Парнасе норка напала на 8-летнюю девочку. Инцидент произошел вечером 21 октября. Как стало известно Мойке78, животное на поводке выгуливала местная жительница.