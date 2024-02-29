Разгонный блок со спутником «Метеор» отделился от третьей ступени ракеты «Союз»

Головная часть ракеты «Союз-2.1б» в составе разгонного блока, гидрометеорологического спутника «Метеор-М» № 2-4 и 18 попутных спутников российского и иностранного производства успешно отделилась от третьей ступени ракеты.
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