Несколько домов в Калуге остались без отопления

В Калуге продолжаются работы в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры и из-за этого несколько домов остались на весь день без отопленияВ Калуге продолжаются работы в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры и из-за этого несколько домов остались на весь день без отопления.