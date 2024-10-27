Несколько домов в Калуге остались без отопления

В Калуге продолжаются работы в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры и из-за этого несколько домов остались на весь день без отопленияВ Калуге продолжаются работы в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры и из-за этого несколько домов остались на весь день без отопления.
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