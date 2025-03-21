Минздрав беженцев и катастроф: «Сколько может продолжаться произвол главврачей и их замов?»

Начальство отрицает проблемы, простые россияне звереют от равнодушия верхов Сергей Аксёнов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС По всей стране фиксируется всё больше случаев вынужденного увольнения медиков из-за низкой зарплаты и плохих условий труда.
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