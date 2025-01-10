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Китай приготовил очередной сюрприз для тайваньских небратьев

Китай приготовил очередной сюрприз для тайваньских небратьев

Китай готовит по меньшей мере пять новых десантных барж, предназначенных для выгрузки танков и транспортных средств непосредственно на тайваньские дороги.

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