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ВС России ударили по подразделению "Кракен" в Николаевской области

ВС России ударили по подразделению "Кракен" в Николаевской области

Российские войска ударили по селу Галициново в Николаевской области. В населенном пункте расположены глиноземный завод и портовая зона - их облюбовали украинские боевики неонацистского формирования "Кракен".

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