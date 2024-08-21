Российские войска ударили по селу Галициново в Николаевской области. В населенном пункте расположены глиноземный завод и портовая зона - их облюбовали украинские боевики неонацистского формирования "Кракен".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии