Золотой отток: куда с дисконтом уходит из России драгоценный металл

Прецедент с заморозкой Западом 300 миллиардов долларов российских золотовалютных резервов в 2022 году наглядно доказал: любая бумажная или цифровая иностранная валюта может подвергнуться рестрикциям по одному щелчку пальцев из Вашингтона.