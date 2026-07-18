Золотой отток: куда с дисконтом уходит из России драгоценный металл

Прецедент с заморозкой Западом 300 миллиардов долларов российских золотовалютных резервов в 2022 году наглядно доказал: любая бумажная или цифровая иностранная валюта может подвергнуться рестрикциям по одному щелчку пальцев из Вашингтона.
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