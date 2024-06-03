№1 по поставкам автомобилей на новых источниках энергии: BYD отчиталась о результатах работы

BYD опубликовала отчет о производстве и продажах автомобилей за май. В мае производство автомобилей на новых источниках энергии (BYD выпускает только гибриды и электромобили) составило 331 817 единиц по сравнению с 240 220 единицами за тот же период прошлого года, что примерно на 38,13% больше, чем в прошлом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии