№1 по поставкам автомобилей на новых источниках энергии: BYD отчиталась о результатах работы

BYD опубликовала отчет о производстве и продажах автомобилей за май. В мае производство автомобилей на новых источниках энергии (BYD выпускает только гибриды и электромобили) составило 331 817 единиц по сравнению с 240 220 единицами за тот же период прошлого года, что примерно на 38,13% больше, чем в прошлом году.