Симпатии Блума, романы со звездами «Гордость и предубеждение» и «50 оттенков серого». Кира Найтли до брака

Артистку любят не только за бесстрашные перевоплощения, но и за ненависть к стереотипам: хотя на постерах к «Пиратам Карибского моря» Кира Найтли предстала пышногрудой femme fatale, в дальнейшем она отказывалась менять внешность в угоду законам индустрии.