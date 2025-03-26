Симпатии Блума, романы со звездами «Гордость и предубеждение» и «50 оттенков серого». Кира Найтли до брака

Артистку любят не только за бесстрашные перевоплощения, но и за ненависть к стереотипам: хотя на постерах к «Пиратам Карибского моря» Кира Найтли предстала пышногрудой femme fatale, в дальнейшем она отказывалась менять внешность в угоду законам индустрии.
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