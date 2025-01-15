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В Приморье продолжают искать амурского тигра, напавшего на мужчину

В Приморье продолжают искать амурского тигра, напавшего на мужчину

Хищник умело обходит капканы. Его поисками занимается группа центра "Амурский тигр."Амурский тигр, напавший на мужчину около села Зимники Дальнереченского района Приморья, продолжает находиться недалеко от места инцидента, несмотря на установленные ловушки.

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