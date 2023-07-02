Поисковый отряд «ЛизаАлерт» открывает новые регионы

В Запорожской области добровольцы отряда #ЛизаАлерт совместно со Всероссийским студенческим корпусом спасателей Запорожской области, полицией, Министерством образования Запорожской области и оператором связи +7Телеком провели ряд встреч со студентами и преподавателями областных учебных заведений, в ходе которых рассказали слушателям о деятельности отряда, его истории, основных направлениях, видах поисков и технике, которую добровольцы используют во время поисково-спасательных работ.