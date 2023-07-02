Новости КрымPRESS

58 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Severyanin
    Потом мы предъявим счёт этим нидерландским уродам на сумму 900 миллиардов евро. И пусть попробуют только не отдать.  ...Крымское Скифское...
  • Александр Пятнистый
    Просто проблема решпается не так. Бездомными животных делают люди, мы с Вами, так не отсюда ли стоимт начать решение ...В Симферополе за ...
  • Olga Chuhutina
    В таком возрасте  так напиваться.......В Севастополе при...

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» открывает новые регионы

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» открывает новые регионы

В Запорожской области добровольцы отряда #ЛизаАлерт совместно со Всероссийским студенческим корпусом спасателей Запорожской области, полицией, Министерством образования Запорожской области и оператором связи +7Телеком провели ряд встреч со студентами и преподавателями областных учебных заведений, в ходе которых рассказали слушателям о деятельности отряда, его истории, основных направлениях, видах поисков и технике, которую добровольцы используют во время поисково-спасательных работ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх