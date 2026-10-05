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Татар-информ

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Молодогвардейцы Казани поздравили с Днем учителя педагога с 57-летним стажем

Молодогвардейцы Казани поздравили с Днем учителя педагога с 57-летним стажем

Фото: mger.tatarstan.ru Активисты Татарстанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» поздравили с профессиональным праздником учителя математики гимназии №28 Казани Амину Иликову.

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