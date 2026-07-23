Йемен: По меньшей мере 23 боевика-хусита были убиты, четыре правительственных солдата убиты и еще 10 ранены в результате столкновений на фронтах Аль-Фахер и Аль-Джуб в провинции Дхале ранее в тот же день.
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