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Контрафронт

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Йемен: По меньшей мере 23 боевика-хусита были убиты, четыре правительственных солдата убиты и еще 10...

Йемен: По меньшей мере 23 боевика-хусита были убиты, четыре правительственных солдата убиты и еще 10 ранены в результате столкновений на фронтах Аль-Фахер и Аль-Джуб в провинции Дхале ранее в тот же день.

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