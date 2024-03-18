В Госдуме предлагают разрешить самозапрет граждан на продажу недвижимости

Известия/Кристина Кормилицына Член думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов обратился в Росреестр с предложением разрешить самозапрет на совершение сделок по продаже недвижимости, передает ТАСС.
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