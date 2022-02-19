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МОСКВАБАД ПО-КИРГИЗСКИ: МИГРАНТСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ О РУССКОЙ СТОЛИЦЕ ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАДУМАТЬСЯ

МОСКВАБАД ПО-КИРГИЗСКИ: МИГРАНТСКИЕ ОТКРОВЕНИЯ О РУССКОЙ СТОЛИЦЕ ЗАСТАВЛЯЮТ ЗАДУМАТЬСЯ

ФОТО: АГН "МОСКВА" Воистину, "что у политика на уме, то у комика на языке". Не успел один комик-президент на Украине объяснить, почему не состоялось анонсированное им русское вторжение, на отражение которого он уже у Запада и деньги, и дармовое оружие выпросил, как другой комик (на сей раз – киргизский), а по совместительству – советник постпреда президента Киргизии в Чуйской области Борончу Кудайбергенов порадовал нас сообщением, что Москва русским, оказывается, уже не принадлежит.

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