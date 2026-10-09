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Тульские новости

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Алексинская компания задолжала работникам 2,8 млн рублей

Алексинская компания задолжала работникам 2,8 млн рублей

41 сотруднику компании «АЗ Рубин» не выплачивали зарплату три месяца, общая задолженность составила более 2,8 млн рублей.

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