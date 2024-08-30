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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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EmuDeck показала свою первую игровую консоль для ретро-геймеров, которая выгляд...

EmuDeck показала свою первую игровую консоль для ретро-геймеров, которая выгляд...

EmuDeck показала свою первую игровую консоль для ретро-геймеров, которая выглядит как Sega DreamcastКоманда EmuDeck, стоящая за созданием инструмента с огромным количеством встроенных эмуляторов игровых платформ, представила собственную консоль на базе мини-ПК — EmuDeck Machine.

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