EmuDeck показала свою первую игровую консоль для ретро-геймеров, которая выгляд...

EmuDeck показала свою первую игровую консоль для ретро-геймеров, которая выглядит как Sega DreamcastКоманда EmuDeck, стоящая за созданием инструмента с огромным количеством встроенных эмуляторов игровых платформ, представила собственную консоль на базе мини-ПК — EmuDeck Machine.