Рогов: «Искандер» ударил по следовавшей в Курскую область колонне ВСУ

Следовавшая в Курскую область колонна ВСУ попала под удар российского ракетного комплекса «Искандер», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.
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