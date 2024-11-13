Рогов: «Искандер» ударил по следовавшей в Курскую область колонне ВСУ

Следовавшая в Курскую область колонна ВСУ попала под удар российского ракетного комплекса «Искандер», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.