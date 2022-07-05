Аргументы недели

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В национальном парке Челябинской области распустились орхидеи

В национальном парке Челябинской области распустились орхидеи

Считается, что их клубни можно использовать для приворотного зелья. Первой из семейства орхидей распустилась в нацпарке «Зигальга» любка двулистная.

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