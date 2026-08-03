Худшие родители в мире: адские провалы в том, как мамы и папы воспитывают детишек

Существуют тысячи книг, руководств и прочих материалов, посвященных тому, как растить детей. Но этим родителям, видимо, в свое время было не до книг: они достигли в воспитании детей таких «высот», что аж страшно становится за их потомство.
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