Политолог обвинил западные СМИ в обмане об Украине

Политолог Семен Уралов обвинил западные СМИ в обмане и создании ложной картины вокруг Украины. Как заявил эксперт, в западных СМИ разыгрывается спектакль с целью «взбудоражить общественное мнение — якобы еще чуть-чуть и Украина закончится», однако на самом деле вооружения продолжают поступать.