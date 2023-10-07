Политолог обвинил западные СМИ в обмане об Украине

Политолог Семен Уралов обвинил западные СМИ в обмане и создании ложной картины вокруг Украины. Как заявил эксперт, в западных СМИ разыгрывается спектакль с целью «взбудоражить общественное мнение — якобы еще чуть-чуть и Украина закончится», однако на самом деле вооружения продолжают поступать.
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