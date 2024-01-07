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«Мы всегда будем рядом с вами»: Путин заверил семьи погибших героев СВО в поддержке со стороны властей

«Мы всегда будем рядом с вами»: Путин заверил семьи погибших героев СВО в поддержке со стороны властей

Владимир Путин в преддверии Рождества встретился с семьями погибших героев СВО. В ходе беседы президент заверил родственников военнослужащих, что государство окажет им всестороннюю поддержку и придёт на помощь в случае необходимости.

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