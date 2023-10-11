В Красноярском крае возник дефицит яиц, и на них растут цены

В Красноярском крае нехватка яиц, сообщили NGS24.RU в местных торговых сетях. Этим объясняется недавний рост цен и появление на прилавках некоторых магазинов маленьких и более дешевых яиц третьей категории.
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